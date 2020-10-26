Son dakika haber! Selçuklu'da Bosna Kapalı Pazar Yeri açıldı - Son Dakika

Son dakika haber! Selçuklu'da Bosna Kapalı Pazar Yeri açıldı

26.10.2020 16:13
Son dakika haber! Selçuklu'da Bosna Kapalı Pazar Yeri açıldı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Bosna Hersek Mahallesi'ne kazandırılan kapalı pazar alanının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Bosna Hersek Mahallesi'ne kazandırılan kapalı pazar alanının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi tarafından önceki yıllarda hizmete sunulan semt pazarlarına ilave olarak mevsim koşullarına uygun, konforun ön planda tutulduğu modern pazar yerleri ilçe genelinde hızla yaygınlaştırılıyor. Bu kapsamda Bosna Hersek Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve 5 bin metrekare alana sahip pazar yerinin açılışı törenle gerçekleştirildi. Bosna Kapalı Pazar Yerinin açılışına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Karabacak, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çıpan, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı.

"Hizmet yarışımız daha da hızlanacak"

Kapalı pazar yerlerinin hem vatandaşa hem de pazar esnafına alış veriş rahatlığı sağlayacağını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Uzunca bir süredir hizmet veren ancak pandemi sebebiyle açılışını yapamadığımız Bosna Hersek Mahallemizde bulunan Bosna Kapalı Pazar Yerinin resmi açılışını yapıyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak mahallelerimizde hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın beklenti ve talepleri doğrultusunda hizmet ve yatırımlarımıza zor koşullara rağmen devam ediyoruz. Bundan sonra da hızlı bir şekilde devam edeceğiz inşallah. Bosna Hersek Mahallemizde kapalı pazar yerine uzun süredir ihtiyaç vardı, bunu en hızlı şekilde çözdük. Hemşehrilerimiz rahat bir şekilde alışverişlerini hava şartlarından etkilenmeden yapabiliyor. Önümüzdeki günlerde yapımını tamamladığımız Kosova ve Özalkent Mahallemizde bulunan pazar yerlerimizin de resmi açılış programlarını yapacağız. Yazır Mahallemizde kapalı pazar yeri için ihale yaptık, inşaat faaliyetleri başladı. Aynı şekilde Dumlupınar pazar yeri için ihale süreci başladı. Yine Sancak Mahallemizde de önümüzdeki günlerde kapalı pazar için proje çalışmalarını tamamlayıp ihale sürecine geçmiş olacağız" dedi.

AK Parti'nin işinin hizmet üretmek olduğunu söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer de, emeği geçenlere teşekkür etti. Konya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ve MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çıpan ve Bosna Hersek Mahalle Muhtarı Sait Tepe da, pazarcı esnafa böyle bir mekan kazandırmasından ve vatandaşların daha rahat alışveriş yapabilecekleri bir pazar ortamı inşa etmesinden dolayı Başkan Pekyatırmacı'ya teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi. Açılışın ardından Başkan Pekyatırmacı ve beraberindeki katılımcılar pazarı gezerek esnaf ve vatandaşlara maske dağıtarak sohbet etti. - KONYA

Son dakika haber! Selçuklu'da Bosna Kapalı Pazar Yeri açıldı
Son dakika haber! Selçuklu'da Bosna Kapalı Pazar Yeri açıldı
Son dakika haber! Selçuklu'da Bosna Kapalı Pazar Yeri açıldı

Saraybosna, Selçuklu, Konya, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Selçuklu'da Bosna Kapalı Pazar Yeri açıldı - Son Dakika

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