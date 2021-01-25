Son dakika haber! Selde araç içinde mahsur kalan 3 kişi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haber! Selde araç içinde mahsur kalan 3 kişi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı
25.01.2021 17:54
Son dakika haberleri... Belediye ekiplerinin iş makineleriyle yürüttüğü kurtarma çalışması Selde araç içinde mahsur kalan 3 kişi belediye ekipleri tarafından kurtarıldı İZMİR - Bergama'da aşırı yağışlar sonucu taşan Selinos Deresi'nde mahsur kalan araçta bulunan 3 kişi belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Belediye ekiplerinin iş makineleriyle yürüttüğü kurtarma çalışması Selde araç içinde mahsur kalan 3 kişi belediye ekipleri tarafından kurtarıldı
İZMİR - Bergama'da aşırı yağışlar sonucu taşan Selinos Deresi'nde mahsur kalan araçta bulunan 3 kişi belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Son Dakika Galatasaray'ın istediği Ali Akman hedefini açıkladı: Direkt Avrupa'ya gitmek istiyorum Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor! Erol Bulut'tan yeni transfer sürprizi Boş arazide cansız beden bulundu, geride ise onun ekmek teknesi kaldı Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı Saadet, AK Parti ile ittifak yapar mı? Karamollaoğlu'nun 3 şartı işi çıkmaza sokabilir Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı maaş KAP'a bildirildi Dur durak bilmiyor! Ireland Baldwin kasığındaki dövmeyi göstermek için pijamasını aşağı indirdi Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt