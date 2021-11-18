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Son dakika! SELDE HASAR GÖREN EVDE, DEPREMDE ÇATLAKLAR OLUŞTU - Son Dakika

Son dakika! SELDE HASAR GÖREN EVDE, DEPREMDE ÇATLAKLAR OLUŞTU

18.11.2021 12:36

Son dakika haberine göre DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde dün meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından daha önce selde hasar gören, kentsel dönüşüm kapsamındaki evde çatlaklar oluştu.

DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde dün meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından daha önce selde hasar gören, kentsel dönüşüm kapsamındaki evde çatlaklar oluştu. Tahliye edilen evde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, incelemelerde bulundu.

Düzce'de dün meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremde, daha önce sel nedeniyle hasar gören ve kentsel dönüşüm kapsamında yer alan evde çatlaklar oluştu. Hasan Kazancı ve 3 çocuğunun oturduğu ev, tahliye edildi. Kazancı ailesi, akrabalarının evine yerleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de evde incelemelerde bulundu. Bölgede yapılan hasar tespit çalışmasının ardından başka evde hasar olmadığı tespit edildi.

Evinin merdiven kısmında derin çatlaklar oluşan Hasan Kazancı, Depremde evde değildik, yan evdeydik daha sonra gelip baktık. Depremden dolayı bu hale geldi. Daha önce az bir çatlak vardı ancak depremden sonra iyice büyüdü. Raporlara göre hareket edeceğiz. Şu anda akrabalarımda kalıyorum dedi.

'SADECE 1 EVDE HAFİF HASAR OLUŞTU'

Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ise Dün depremden sonra ilçemizde kayda değer bir sıkıntı yaşanmadı. Herhangi bir can ve mal kaybı yok. Sadece 1 evde, zaten kentsel dönüşüm kapsamında olan evde hafif bir hasar daha oluşmuş. Onunla ilgili zaten dün akşam yetkililer gerekli uyarıları yaptı. Evin boşaltılması talep edildi ve gerçekleşti. İlçemizde bunun haricinde herhangi bir sıkıntı yoktur diye konuştu.

Bölgede tedirginlik yaşandığını belirten Başkan Yavuz, Bugün itibarıyla hayat normale döndü, diyemeyiz. Tedirginlik hala var ama insanlar evlerinde kalabiliyorlar. Şu anda böyle bir sıkıntımız yok ama bu etkinin birkaç gün daha süreceğini düşünüyorum. Yeni deprem yönetmeliği kapsamında ilçemizdeki evler yapıldı. Bizim ilçemiz 1999 depremlerinde en az hasar alan ilçelerden biri. İlçe merkezimizin bulunduğu noktada zemin çok iyi. Düzce'de en az hasar alan ilçelerden biriyiz. Neticede kurallar ve kanunlar çerçevesinde yapılması gereken neyse taviz vermeden yapılıyor. 2004'ten itibaren ciddi anlamda yapılaşma ve yapı statiği ile ilgili daha hassas bir şekilde düzenlendi. İlçemizde de bu konuda kesinlikle taviz verilmedi dedi.

Son dakika! SELDE HASAR GÖREN EVDE, DEPREMDE ÇATLAKLAR OLUŞTU
Son dakika! SELDE HASAR GÖREN EVDE, DEPREMDE ÇATLAKLAR OLUŞTU
Son dakika! SELDE HASAR GÖREN EVDE, DEPREMDE ÇATLAKLAR OLUŞTU
Son dakika! SELDE HASAR GÖREN EVDE, DEPREMDE ÇATLAKLAR OLUŞTU
Son dakika! SELDE HASAR GÖREN EVDE, DEPREMDE ÇATLAKLAR OLUŞTU
Son dakika! SELDE HASAR GÖREN EVDE, DEPREMDE ÇATLAKLAR OLUŞTU
Son dakika! SELDE HASAR GÖREN EVDE, DEPREMDE ÇATLAKLAR OLUŞTU
Son dakika! SELDE HASAR GÖREN EVDE, DEPREMDE ÇATLAKLAR OLUŞTU

geri dönüşüm, Hisarcık, Çilimli, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! SELDE HASAR GÖREN EVDE, DEPREMDE ÇATLAKLAR OLUŞTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! SELDE HASAR GÖREN EVDE, DEPREMDE ÇATLAKLAR OLUŞTU - Son Dakika
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