Son dakika haberi! KASTAMONU - Selde Kastamonu'dan Sinop açıklarına sürüklenen cenaze yeniden defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! KASTAMONU - Selde Kastamonu'dan Sinop açıklarına sürüklenen cenaze yeniden defnedildi

06.07.2022 13:01

Son dakika haberleri: Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 27 Haziran'daki selde, mezardan suyla sürüklenen Mustafa Aydoğan'ın cenazesi, yeniden toprağa verildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 27 Haziran'daki selde, mezardan suyla sürüklenen Mustafa Aydoğan'ın cenazesi, yeniden toprağa verildi.

Sinop İnceburun Deniz Feneri mevkisinde bulunan cesedin, İnebolu'nun Çaykıyı köyünde sel sularının zarar verdiği mezara geçen yıl 27 Nisan'da defnedilen Aydoğan'a ait olduğunun tespitinin ardından cenaze, aynı köye getirildi.

Aydoğan'ın cenazesi, daha önce mezarının bulunduğu köy mezarlığında dere yatağından uzak bir alana defnedildi.

Cenazeye, Aydoğan'ın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Sinop'ta çıkan ceset, selde sürüklenen mezara ait çıktı Sinop'ta çıkan ceset, selde sürüklenen mezara ait çıktı Sinop'ta bulunan cansız bedenin Kastamonu'da sel sularına kapılan kişiye ait olduğu anlaşıldı Sinop'ta bulunan cansız bedenin Kastamonu'da sel sularına kapılan kişiye ait olduğu anlaşıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! KASTAMONU - Selde Kastamonu'dan Sinop açıklarına sürüklenen cenaze yeniden defnedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:39 Konya'daki doktora silahlı saldırı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu: Bu şiddet bitecek
19:31 Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan başpehlivan eşekle yaptığı antrenman görüntüleri hakkında açıklama yaptı
19:13 Sebastian Haller, Borussia Dortmund'a transfer oldu, Haaland'ın yeri doldu
18:38 Konya'da doktorun öldürülmesi sonrası Türk Tabipleri Birliği greve gitme kararı aldı
18:19 AVM'de tuvaletteki kadınları görüntüleyen Suriye uyruklu sapıktan açıklama: Yakalanınca videoyu bulamasınlar diye telefonumu kırdım
18:13 Okan Buruk talimatı verdi Galatasaray yönetimi gaza bastı! Nwakaeme'nin menajeriyle görüşmeler başladı
17:58 Marketten hırsızlık yaptığı için gözaltına alınan şahıs "Canım çekti, üzüm çaldım" demişti, gerçek ortaya çıktı: 30 kilo pirinç ve tüp çalmış
17:53 Konya Şehir Hastanesi'nde saldırganın doktoru neden öldürdüğü ortaya çıktı! Bakan Koca paylaştı
17:46 Türkiye'de sıcaklar artınca zehirli çıyanlar aramıza karıştı! Felç bile ediyor
17:30 Fenerbahçe'den silahla vurularak katledilen Doktor Ekrem Karakaya için taziye mesajı: Sağlıkta şiddete hayır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 20:06:52. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! KASTAMONU - Selde Kastamonu'dan Sinop açıklarına sürüklenen cenaze yeniden defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement