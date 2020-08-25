Son dakika haber: Selde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş (4) - Son Dakika

KAYIP 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU; CAN KAYBI 9'A ÇIKTI

Giresun'da sel felaketinde kayıp olarak aranan 8 kişinden 1'inin cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Çaldağ ilçesinde bulundu. Kimliği Betül Akgün'e (20) ait olduğu belirlenen 1 kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükselirken, 2'si asker 7 kişiyi arama çalışmaları da sürdürülüyor.

Kentte meydana gelen selde kaybolan Davut ile eşi Emine ve kızları Betül Akgün'ün, otomobille mahsur kaldıkları yolda telefonla aradıkları yakınlarından 'Boğuluyoruz, kurtarın' diyerek yardım istedikleri ortaya çıkmıştı. Merkeze bağlı Osmaniye köyünde otomobilleri ile sele kapılan Davut ile eşi Emine Akgün'ü arama çalışmaları da sürüyor.

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