Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Zarbana Çayı'nın taşması sonucu bir kadının kaybolan ziynet eşyaları jandarma tarafından bulundu.

Özlüce köyünde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel, bölgede çok sayıda evin zarar görmesine neden oldu.

Sel felaketi nedeniyle evini su basan ve ziynet eşyaları kaybolan H.Ç. jandarmadan yardım talep etti.

Ziynet eşyaları bölgede yapılan aramalarda jandarma tarafından bulunarak H.Ç'ye teslim edildi.