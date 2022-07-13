Son dakika haber: Selde mahsur kalan kangurunun yardımına koştular - Son Dakika
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Son dakika haber: Selde mahsur kalan kangurunun yardımına koştular

13.07.2022 15:57

Son dakika gelişmesine göre - Selde mahsur kalan kangurunun yardımına koştular Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletini vuran selde mahsur kalan kanguru, kurtarma ekibinin müdahalesiyle yaşama tutundu.

- Selde mahsur kalan kangurunun yardımına koştular

SİDNEY - Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletini vuran selde mahsur kalan kanguru, kurtarma ekibinin müdahalesiyle yaşama tutundu.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selin etkisi sürüyor. Maitland kentinde selden etkilenenleri tahliye etmek için bölgede bulunan kurtarma ekibi, tilkiden kaçan bir kangurunun sel sularında mahsur kaldığını fark etti. Kanguruya doğru ilerleyen ekip, keseli hayvanı bota çekerek mahsur kaldığı bölgeden kurtardı.

Eyalette 11 milyon kanguru olduğu tahmin ediliyor.

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Kaynak: İHA

Avustralya, Galler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Selde mahsur kalan kangurunun yardımına koştular - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Selde mahsur kalan kangurunun yardımına koştular - Son Dakika
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