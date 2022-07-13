Eyalette 11 milyon kanguru olduğu tahmin ediliyor.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selin etkisi sürüyor. Maitland kentinde selden etkilenenleri tahliye etmek için bölgede bulunan kurtarma ekibi, tilkiden kaçan bir kangurunun sel sularında mahsur kaldığını fark etti. Kanguruya doğru ilerleyen ekip, keseli hayvanı bota çekerek mahsur kaldığı bölgeden kurtardı.

Kaynak: İHA

Avustralya, Galler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Selde mahsur kalan kangurunun yardımına koştular - Son Dakika

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