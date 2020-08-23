Son dakika haber: Selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran için tören düzenlendi - Son Dakika
Son dakika haber: Selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran için tören düzenlendi
Son dakika haberleri... Giresun'daki selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın cenazesinin omuzlara alınması Naaşın cenaze aracına taşınması Şehidin uğurlanması GİRESUN - Giresun'daki selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran için tören düzenlendi.
Giresun'daki selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın cenazesinin omuzlara alınması
Naaşın cenaze aracına taşınması
Şehidin uğurlanması GİRESUN - Giresun'daki selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran için tören düzenlendi.
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24.08.2020 01:00:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran için tören düzenlendi - Son Dakika