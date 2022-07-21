Son dakika haber: SELDE ZARAR GÖREN KÖPRÜ YIKILIYOR

BARTIN'da yaşanan selde ayakları zarar gören Kozcağız köprüsünün yıkımına başlandı. 2 hafta sürecek yıkım çalışmalarının sonrasında yeni köprü yapılacak.

27 Haziran'da kentte yaşanan selde Kozcağız beldesindeki 2 köprüden biri olan ve 59 yıl önce yapılan 'Kozcağız 1' köprüsünün ayakları hasar gördü. Trafiğe kapalı olan köprü de Karayolları ekipleri tarafından yıkım çalışmalarına başlandı. 100 metre uzunluğu ve 10 metre genişliğindeki köprünün yıkımı iş makineleriyle yapıldı. 15 gün devam edecek yıkım çalışmaların sonrasında 3 ay içinde yeni köprü yapılarak hizmete açılacak. Yıkım çalışmaları havadan dron ile görüntülendi.