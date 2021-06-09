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Sele maruz kalan itfaiye şehidinin babası, yetkililerin ilgisizliğine isyan etti - Son Dakika

Sele maruz kalan itfaiye şehidinin babası, yetkililerin ilgisizliğine isyan etti

09.06.2021 10:35

Sele maruz kalan itfaiye şehidinin babası, yetkililerin ilgisizliğine isyan etti Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyünde şiddetli yağmur ve dolu sonucu ahır ve samanlığını sel basan itfaiye şehidinin babası İsmail İnal, yetkililerden yardım istediği halde gerekli yardımın...

Sele maruz kalan itfaiye şehidinin babası, yetkililerin ilgisizliğine isyan etti

KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyünde şiddetli yağmur ve dolu sonucu ahır ve samanlığını sel basan itfaiye şehidinin babası İsmail İnal, yetkililerden yardım istediği halde gerekli yardımın zamanında gönderilmediğini iddia etti.

Hasanlar köyünde aralıklarla yağan şiddetli yağmur ve dolu sonucu ahır ve samanlığını sel basan şehit itfaiye erinin babası İsmail İnal, yağış sonrası Tetik Deresi'nin üzerinde bulunan köprü altının selin sürüklediği ağaçlar yüzünden tıkanması sonrası dere kenarında bulunan ahır ve samanlığının sel suları altında kaldığını söyledi.

İnal, "Köprünün ağzı tıkanınca kabaran sel suları ahır ve samanlığımın bulunduğu alana yöneldi. Ahırda bulunan ineklerim, yaklaşık 200 saman balyası ve onlarca yem çuvalı ile şehit oğlumun aracı sel sularının altında kaldı. O esnada yetkililerden telefonla yardım istedim. Ancak gerekli yardımın zamanında gelmemesi üzerine tıkanan köprünün altını açma çalışmasını Tarım Kooperatifinin kepçesi ile yapmak zorunda kaldık. Sağ olsunlar muhtarımız ve Kooperatif Başkanımız çalışmalara destek verdi. Eğer zamanında gerekli iş makinesi gönderilseydi tıkanan köprünün altı açılacak bizde sel sularına maruz kalmayacaktık" diye konuştu.

Hasanlar köyünde şiddetli yağmur ve dolu sonucu oluşan sel sularının yüzlerce dönüm ekili alanı sular altında bıraktığı, ayrıca dolunun sebze, meyve ve üzüm bağlarında zarara yol açtığı öğrenildi.

İsmail İnal'ın oğlu Mehmet Ali İnal, geçen yıl İstanbul Kadıköy'de tatbikat sırasında sepetli merdivenin kırılması sonucu hayatını kaybetmişti.

(MA-EFE-HA-Y)

Sele maruz kalan itfaiye şehidinin babası, yetkililerin ilgisizliğine isyan etti
Sele maruz kalan itfaiye şehidinin babası, yetkililerin ilgisizliğine isyan etti
Sele maruz kalan itfaiye şehidinin babası, yetkililerin ilgisizliğine isyan etti
Sele maruz kalan itfaiye şehidinin babası, yetkililerin ilgisizliğine isyan etti
Sele maruz kalan itfaiye şehidinin babası, yetkililerin ilgisizliğine isyan etti
Sele maruz kalan itfaiye şehidinin babası, yetkililerin ilgisizliğine isyan etti
Sele maruz kalan itfaiye şehidinin babası, yetkililerin ilgisizliğine isyan etti

Kütahya, İtfaiye, Ahır, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sele maruz kalan itfaiye şehidinin babası, yetkililerin ilgisizliğine isyan etti - Son Dakika


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