Sele maruz kalan Kastamonu'da yaraların sarılması için çalışmalar başladı

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da çok sayıda iş makinesiyle çalışmalar başladı

Kastamonu'da selin verdiği tahribatta yaralar sarılmaya başlandı

KASTAMONU - Dün Kastamonu'da yaşanan selin ardından zarar gören alanların onarılması için çalışmalar vakit kaybetmeksizin başlatıldı. Bu çerçevede bir yandan çamur ve balçıkla kaplanan işyerleri ve evler komandolar tarafından temizlenirken diğer yandan yıkılan köprü ve menfezlerde iş makineleriyle onarılıyor.

Kastamonu'da 3 gündür yer yer etkili olan yoğun yağış sonrasında oluşan sel ve taşkınların oluşturduğu tahribat suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Meydana gelen sel ve taşkınlar nedeniyle yüzlerce ev ve iş yeri sular altında kaldı, çamur ve balçıkla kaplandı.

İl genelinde etkili olan selde özellikle Kastamonu'nun Küre, Şenpazar, Azdavay, Çatalzeytin, Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde büyük yıkım oldu. Çay ve derelerin taşması sonucu oluşan taşkında çamur ve balçıkla kaplanan yol, cadde ve sokaklarla birlikte ev ve işyerlerinin temizliğine jandarma komando ekipleri devam ediyor.

Selin vurduğu Kastamonu'da da yaraların sarılması için tüm kurumlar vakit kaybetmeksizin çalışmalarına yeniden başladı. Bu çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İnebolu ve Doğanyurt ile Cide ilçelerini birbirine bağlayan Zarbana köprüsü de dün yaşanan selde bir bölümü yıkıldı. Köprünün yıkılmasıyla Doğanyurt ve Cide ilçelerine giden yolda ulaşıma kapandı.

Sel sularının çekilmesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İnebolu'nun Özlüce köyünde bulunan Zarbana köprüsünde çalışmalar başlatıldı. Ağır iş makineleriyle bir bölümü yıkılan köprünün moloz ve taşlarla doldurulmaya çalışılıyor.

Çalışmaların yürütüldüğü İnebolu'nun Özlüce köyünde incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selin hasar verdiği köprü üzerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bir bölümü yıkılan köprüyü yerinde inceleyen Bakan Kurum, köprünün karşı tarafından kalan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, köprünün akşam saatlerine kadar bitirilerek tekrar kontrollü bir şekilde araç trafiğine açılacağını söyledi.