Son dakika haber! Asansöre sıkışan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Asansöre sıkışan yaşlı kadın hayatını kaybetti

MANİSA - Manisa'nın Selendi İlçesinde evine çıkmak için yapılan asansöre sıkışan 74 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Çortak mahallesine bağlı Değirmendere sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7 çocuk annesi 74 yaşındaki diyaliz hastası Elif Yıldız diyaliz servisinden indikten sonra evine çıkmak için yapılan asansör ile evine çıkarken asansör ile korkuluk demirine kafasının sıkışması sonucu başından darbe aldı. camiye giden eşinin sesi duyması sonucu geri dönmesiyle ve komşularının yardımıyla sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Ambulans ile Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm bu müdahalelere rağmen yaşlı kadın kurtarılamadı. Yaşlı kadın otopsi için Selendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yıldız'ın kesin ölümü belirlenmesi için İzmir adli tıp gönderildi. Olayı duyan ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.

A.Ç