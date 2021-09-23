Son dakika haber... Selendi'de ev yangını - Son Dakika

Son dakika haber... Selendi'de ev yangını
23.09.2021 21:52
Gelen son dakika haberlerine göre Manisa Selendi'de bacadan çıkan yangında bir ev küle döndü.
Manisa Selendi'de bacadan çıkan yangında bir ev küle döndü.
Yangın saat 19.30 sıralarında Bağlı kırsal Zıraman Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Zıraman ve Müride Özdemir'e ait müşterek evde 19.30 sıralarında yakılan odun ateşinde bacadan sızan kıvılcımla çatı alev aldı. Bir anda çatıyı saran alevlere görenlerin 112 ihbar hattına gelen ihbarla olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında can kaybı yaşanmazken evde yaklaşık 100 bin TL maddi hasar oluştu. İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA
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