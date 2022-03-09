Son dakika gündem: SPOR Selim Ay: Çaykur Rizespor için en iyisini yapmaya çalışmamız lazım - Son Dakika
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Son dakika gündem: SPOR Selim Ay: Çaykur Rizespor için en iyisini yapmaya çalışmamız lazım

09.03.2022 16:48

Bir son dakika haberine göre SPOR Selim Ay: Çaykur Rizespor için en iyisini yapmaya çalışmamız lazımArzu ERBAŞ - Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA) - Çaykur Rizespor kaptanı Selim Ay, "Vah, tüh diyecek vakit değil. Birbirimizi eleştirecek vakit hiç değil.

SPOR Selim Ay: Çaykur Rizespor için en iyisini yapmaya çalışmamız lazım

Arzu ERBAŞ - Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA) - Çaykur Rizespor kaptanı Selim Ay, "Vah, tüh diyecek vakit değil. Birbirimizi eleştirecek vakit hiç değil. Tamamen birlik ve beraberlik içerisinde sene sonuna kadar elimizden geldiğince Çaykur Rizespor için en iyisini yapmaya çalışmamız lazım" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında 12 Mart Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde geçekleşen antrenman öncesi yeşil-mavili takım kaptanı Selim Ay açıklamalarda bulundu. Birbirimizi eleştirecek vakit olmadığını söyleye Ay, "Bizde, sizde hatalarımızın farkındayız. Rizespor'a emek veren, gönül veren herkes bu sene ya da daha önceki senelerde yaptığı hatalardan ders alıyordu. 'Vah, tüh' diyecek vakit değil. Birbirimizi eleştirecek vakit hiç değil. Tamamen birlik ve beraberlik içerisinde sene sonuna kadar elimizden geldiğince Çaykur Rizespor için en iyisini yapmaya çalışmamız lazım" şeklinde konuştu.

"FİNAL HAVASINA YAKIŞMAYACAK BİR ŞEKİLDE OYNADIK"

GZT Giresunspor maçında inanılmaz bir destek olduğunu söyleyen Selim Ay, "Biz o desteğin karşılığını sahada veremedik. Daha samimi bir şekilde söylemek gerekirse çok kötü oynadık. Kabullenilemez, final havasına yakışmayacak bir şekilde oynadık. Beklemediğimiz anda yediğimiz iki tane basit gollerle gardımız düştü. Bu final havasında bunu yapmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

"BİR TANE ÇAYKUR RİZESPOR VAR"

Oynanmamış 10 tane maç olduğunu söyleyen Ay, "Biz elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu saatten sonra zor, düştük diyen hiç kimseye inanmayın, dinlemeyin. Pozitif enerjimizi dağıtmasına kimsenin izin vermemiz lazım. Çünkü insanlar bu konuda duygusal bakabiliyor. Bizi sevenlerde duygusal bakıp yanlış yönde etkileyebiliyor. Çaykur Rizespor düştü, 'vah, tüh' diyen hiç kimseye kulak asmadan elimizden geldiğince sene sonuna kadar hep beraber mücadele edeceğiz. Ne biz üzülelim ne de bizi sevenlere üzelim. Bir tane Çaykur Rizespor var. Bu hafta taraftarımızın, şehrimizin, bütünleştiği gibi, bütünleşerek inşallah zor bir süreçten güzel bir şekilden çıkacağız" dedi.

"BAZEN GARD DÜŞÜKLÜĞÜ OLABİLİYOR"

Takımın durumu hakkında konuşan Selim Ay, "Gerçekten bunun psikolojisi zor. Bazen gard düşüklüğü olabiliyor. Hocamızda buna izin verecek karakterde değil. Daha öncede hocamızla çalışmıştım, zorlu sürecin üzerinden gelmiştik. İyi bir takım. Psikoloji anlamında bazı sıkıntıları olabilir ama biz bütün olumsuzlukları örterek, takıma pozitif enerjiyi yükleyerek daha da yukarıya çekerek yapacağız. Biz düştük, bizim işimiz sıkıntılı diyen varsa onu dinlemeyin. Başarıya giderken bu pozitifliği daha da arttırmamız lazım. Bu pozitifliğe bizlerde sahada cevap vermemiz lazım" şeklinde konuştu.

Son dakika gündem: SPOR Selim Ay: Çaykur Rizespor için en iyisini yapmaya çalışmamız lazım
Son dakika gündem: SPOR Selim Ay: Çaykur Rizespor için en iyisini yapmaya çalışmamız lazım
Son dakika gündem: SPOR Selim Ay: Çaykur Rizespor için en iyisini yapmaya çalışmamız lazım
Son dakika gündem: SPOR Selim Ay: Çaykur Rizespor için en iyisini yapmaya çalışmamız lazım
Son dakika gündem: SPOR Selim Ay: Çaykur Rizespor için en iyisini yapmaya çalışmamız lazım
Son dakika gündem: SPOR Selim Ay: Çaykur Rizespor için en iyisini yapmaya çalışmamız lazım
Son dakika gündem: SPOR Selim Ay: Çaykur Rizespor için en iyisini yapmaya çalışmamız lazım

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Spor Toto Süper Lig, Ahmet Çalık, Selim Ay, Rizespor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: SPOR Selim Ay: Çaykur Rizespor için en iyisini yapmaya çalışmamız lazım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: SPOR Selim Ay: Çaykur Rizespor için en iyisini yapmaya çalışmamız lazım - Son Dakika
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