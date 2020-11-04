Son dakika haber: Selim canlı hayvan pazarları Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı - Son Dakika

Kars'ın Selim ilçesindeki canlı hayvan pazarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Selim Kaymakamı Selim Hatam başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereği, Kovid-19 salgını nedeniyle canlı hayvan pazarının geçici olarak kapatılmasına karar verdi.

İlçede vaka sayılarında artış görülmesi nedeniyle bazı kararların alındığı belirtilerek açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son zamanlarda salgının ilçemizdeki seyrinde artış olması ve ilçemizde kalabalık ortamlardan olan hayvan pazarlarında insan sirkülasyonun fazla olması nedenleri ile söz konusu alanlarda yapılması planlanan temizlik ve hijyen çalışmaları kapsamında ilçemiz genelinde bulunan hayvan satış yerlerinin faaliyetlerine 5 Kasım 2020 tarihi, saat 00.01'den 9 Kasım 2020 tarihi saat 24.00'e kadar söz konusu günleri içine alacak şekilde 5 gün süre ile geçici olarak ara verilmesine, söz konusu alanlarda herhangi bir şekilde Kovid-19 tedbirlerine aykırı şekilde gruplaşma, toplanma gibi hareketlere müsaade edilmemesine karar verildi."

Kararları ihlal edenlere yönelik 789 lira ile 3 bin 180 lira arasında değişen cezaların uygulanacağı bildirildi.