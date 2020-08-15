Selim'de doğal gaz çalışmaları devam ediyor. Doğal gaz çalışmaları tamamlanan cadde sokakların yol ve kaldırımları ise yeniden yapılıyor.

Göreve başladığı 2014 yılından itibaren hayata geçirdiği projelerle Kars'ın Selim ilçesinin çehresini değiştiren AK Parti'li Belediye Başkanı Coşkun Altun, doğal gaz çalışmalarını da kış gelmeden bitirmeyi hedefliyor.

İlçe merkezinde kazılmadık cadde ve sokak bırakmayan Başkan Coşkun Altun, Selimlerinin yaşam standartlarını yükseltmek için gece gündüz çalışıyor. Birçok projeyi tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunan Başkan Altun, uzun yıllardan beri ilçede ihtiyaç duyulan doğal gaz çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlamayı düşünüyor.

Başkan Coşkun Altun, ilçe merkezinde yürütülen doğal gaz çalışmalarını yerinde görerek, yürütülen çalışmalar hakkında ilgili firma yetkilisinden bilgiler aldı. Doğal gaz çalışmaları tamamlanan cadde ve sokakları da dolaşan Başkan Altun, yolların kısa sürede yapımının tamamlanmasını istedi.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den Selim Belediye Başkanı seçilen Coşkun Altun, geçen süre içerisinde Hayvan Pazarı, Kent Meydanı, Belediye Hizmet Binası, yol, kaldırım, park, bahçe, yürüyüş yolları, Otogar gibi bir çok projeyi hayata geçirdi. Başkan Altun, hayata geçirdiği projelerle Selim'in yaşanılabilir kent arasında yerini almasını sağladı.

Sürekli ilçe de vatandaşlarla birlikte olan Başkan Altun, vatandaş odaklı hizmet etmesiyle de dikkat çekiyor. Vatandaşların eleştiri, öneri ve düşüncelerine önem veren Altun, ilçe halkı tarafından da seviliyor. - KARS