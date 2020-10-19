Son dakika haber... Selim Köyü yolu genişletme çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberler: Bilecik'te, Özel İdare tarafından Selim Köyü yolu genişletme çalışmaları devam ediyor.

Bilecik'te, Özel İdare tarafından Selim Köyü yolu genişletme çalışmaları devam ediyor. Bilecik'İn Yenipazar İlçesinde Özel İdare tarafından Selim Köyü yolu genişletme çalışmaları devam ederken, yolun önümüzdeki ay içinde biteceği öğrenildi. Yapılan çalışma ile yol platformu genişletilerek sürüş güvenliği arttırılırken, sürücüler yapılan yoldan memnuniyetleri dile getirdiler. - BİLECİK

Yenipazar, Bilecik, Güncel, Son Dakika - Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Selim Köyü yolu genişletme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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