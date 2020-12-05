Son dakika haber... Selimiye Cami İmamı Serenli, AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Selimiye Cami İmamı Serenli, AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı
05.12.2020 10:25
Son dakika haberleri... Selimiye İmam Hatibi Yusuf Serenli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kare için oy kullandı.
Selimiye İmam Hatibi Yusuf Serenli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kare için oy kullandı.
AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Serenli, "haber" kategorisinde Gökhan Balcı'nın Edirne'de sığınmacı hareketliliği sırasında çektiği " Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale" adlı fotoğrafı seçti.
Serenli, "yaşam" kategorisinde Band Kanani'nin Mekke'de çektiği "Kabe'de koronavirüs sessizliği", "spor" kategorisinde Okan Coşkun'un çektiği "Futbol özlemi" isimli fotoğrafları oyladı.
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