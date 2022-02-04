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Son dakika haber: Selimiye Camisi Meydan Projesi çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Son dakika haber: Selimiye Camisi Meydan Projesi çalışmaları sürüyor

04.02.2022 16:23
Son dakika haber: Selimiye Camisi Meydan Projesi çalışmaları sürüyor

Son dakika haberler... Selimiye Camisi Meydan Projesi çalışmaları devam ediyor.

Selimiye Camisi Meydan Projesi çalışmaları devam ediyor.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, meydanı gezerek devam eden çalışmaları inceledi, yüklenici firmanın yetkililerinden bilgi aldı.

Çalışmaların önemli bölümünün tamamlandığını belirten İba, meydanın yeni çehresiyle en kısa zamanda halkın beğenisine sunulacağını dile getirdi.

Projesi Edirne Belediyesi tarafından hazırlanan Selimiye Meydanı'nın, uzun yıllardır çevresinin kapalı ve atıl bir durumda olduğunu ifade eden İba, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlayan, yapımı ve finansmanı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca hayata geçirilen projedeki ilerleme bizleri sevindirdi." dedi.

İba, yeni meydan ile Edirne'nin turizm anlamında önemli bir kazanım elde edeceğini belirtti.

Selimiye Meydanı ile kente gelen misafirlerin çok daha güzel ve keyifli bir Edirne deneyimi yaşayacaklarını söyleyen İba, "Trakya'nın incisi Edirne'ye yapılan bu yatırımlara vesile olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. En kısa zaman içinde yeni meydanımızda değerli halkımızla bir araya gelmeyi umut ediyorum. Selimiye Meydanımız hak ettiği çehresiyle, geçmişten geleceğe uzanacak ve Edirne'mizin yüz akı olacak. Şimdiden hayırlı olsun." diye konuştu.

Projenin AK Parti hükümeti döneminde Edirne'ye kazandırılan eserlerden yalnızca biri olduğunu belirten İba, şöyle konuştu:

"Hatırlarsanız henüz aralık ayında da Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu yıllardır hasretle beklediğimiz, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ev sahipliği yapan Sarayiçi Ermeydanı'nın modernizasyon çalışmalarının başlayacağı müjdesini vermişti. Bunun dışında da zaman zaman halkımızla paylaştığımız yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Tıpkı Çömlekköy Barajı Projesi'nin 2022 yatırım programına alınması gibi Edirne'ye olan yatırımlarımız sürecek."

Ziyarette, Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan ile İl Yönetim Kurulu ve Belediye Meclis Üyeleri de yer aldı.

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Edirne Belediyesi, Selimiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Selimiye Camisi Meydan Projesi çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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