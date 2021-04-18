Son dakika haberleri! EDİRNE SELİMİYE'NİN UNESCO'YA GİRİŞİNİN 10'UNCU YILINDA, 10 ATLETLE ÇEVRESİNDE KOŞU - Son Dakika

EDİRNE'de Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' diye adlandırdığı, kentin simgesi Selimiye Camii'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 10'uncu yıl dönümü, Selimiye Camii Külliyesi etrafında 10 atletin 10 tur koşu yapmasıyla kutlandı. Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, Selimiye'nin dini, mimari ve kültürel açıdan önemli yapıt olduğunu belirterek, "İnşallah ilerleyen günlerde salgınla başa çıkma mücadelemiz kazanılacak ve Selimiye'yi milyonlarca turistin gezeceği günler gelecek" dedi.

Edirne'de faaliyet gösteren Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB), Edirne Turizm ve Tanıtım Derneği (ETT) ile Trakya Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği (TRAKDOST) bir araya gelerek Mimar Sinan'ın kendisinin 'ustalık eseri' olarak adlandırdığı Selimiye'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınışının 10'uncu yılını kutladı. 18 Nisan Anıtlar ve Sitler Günü'nde kutlanan yıl dönümü kapsamında 10 atlet, Selimiye Camii ve Külliyesi etrafında 10 tur attı. Etkinlik öncesinde açıklama yapan Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, Selimiye'nin dini, mimari ve kültürel açıdan çok önemli bir yapıt olduğunu belirtti.

'PANDEMİ BİTİNCE MİLYONLARCA TURİSTİN GEZECEĞİ GÜNLER GELECEK'

Etkinliği özellikle 18 Nisan Anıtlar ve Sitler Günü'ne denk getirdiklerini belirten Bacıoğlu, "Selimiye'nin UNESCO'ya alınışının 10'uncu yıldönümü bu yıl. Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği olarak bu kapsamda haziran ayına kadar sürecek etkinlikler düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu anlamda bu etkinliklerden ilki olarak 18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü'nü de kutlamak istedik. Bunu sosyal mesafe kuralına uyarak, 10 atletimizle Selimiye Cami'nin Külliyesi'nin etrafında yaklaşık 1'er kilometrelik turlar şeklinde 10 tur, 10 sporcu ile gerçekleştirilecek. Bu sembolik bir etkinlik, o açıdan dünyanın içerisinde bulunduğu salgını da düşünürsek bir anlamda spora, kardeşliğe, dostluğa ve anıtlara vurgu yapmak istedik. İnşallah ilerleyen günlerde salgınla başa çıkma mücadelemiz kazanılacak ve Selimiye'yi milyonlarca turistin gezeceği günler gelecek diyoruz" diye konuştu.

'SADECE SELİMİYE DEĞİL, EDİRNE HATTA TÜRKİYE İÇİN KAZANIM'

TUYUB Başkanı Önder Akdağ ise Selimiye'nin UNESCO'ya girmesinin hem Türkiye hem de dünya açısından büyük kazanım olduğunu dile getirdi. Akdağ, "Selimiye'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınışı sadece Selimiye açısından değil ülkemiz ve Edirnemiz açısından da önemli bir kazanım. Ülkemiz turizmine ciddi katkılar sağladığını düşünüyorum bunun. Temennimiz şudur ki, daha çok eserimizin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmasıö diye konuştu.

Etkinlik kapsamında sporcular Selimiye çevresinde, sosyal mesafe kuralına da uyarak 10 tur attı.