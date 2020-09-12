Son dakika haber | Selin izleri silinen Dereli böyle olacak (2) - Son Dakika

Son dakika haber | Selin izleri silinen Dereli böyle olacak (2)

Son dakika haberleri: 'YENİ DERELİ PROJESİ' TANITIM PROGRAMINA KATILDILARİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da sel bölgesinde inceleme ve denetimlerini sürdürüyor.

Son dakika haber | Selin izleri silinen Dereli böyle olacak (2), System.String[]

'YENİ DERELİ PROJESİ' TANITIM PROGRAMINA KATILDILAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da sel bölgesinde inceleme ve denetimlerini sürdürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Giresun Valiliği'nde, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Soylu ve Bakan Kurum, Dereli ilçesinin yanı sıra bölgede kayıpları arama çalışmalarına ilişkin son durumu da denetledi. Bakanlar Soylu ve Bakan Kurum, Dereli ilçe belediyesi toplantı salonunda, 'Yeni Dereli Projesi' tanıtım programına katılarak açıklamalarda bulundu.

'ENERJİ, SU VE KÖYLERE ULAŞIMLA İLGİLİ PROBLEM SÖZ KONUSU DEĞİL'21 gündür arama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bakan Soylu, "391 arama kurtarma personelimiz şu anda çalışmalarını sürdürüyor. 11 vatandaşımızı maalesef kaybettik, bunların 5'i jandarma personelimizdi. 4 vatandaşımızı arıyoruz. Ümidimizi kaybetmiş değiliz, sürekli alan daraltarak arama çalışmalarına devam ediyoruz. Yarın tekrar bir ekip daha getireceğiz. 135 milyon nakdi kaynak aktarıldı ve bizim yaptığımız keşiflere göre toplam maliyet 2 milyardır. Bunun içinde yollar, altyapı, evler, köprüler, DSİ'nin çalışmaları ve diğer giderler var. Enerji ve suyla ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Köylere ulaşımda da herhangi bir problem söz konusu değil. Sadece 11 köyümüzün mahalle içlerindeki 35 kilometrelik bir alanda çalışmalarımız sürüyor. Özellikle kum ve çakıl ocaklarının, Giresun'un derelerinden kum ve çakıl almasını yasakladık. Dereli'de yeni dönemi tasarlarken, DSİ'nin alacağı tedbirler önem taşıyor. Bunun için gerekli adımlar atılacak. Önce acil olanlar yapılıyor, bunun için kaynaklar çıktı. Giresun'daki vatandaşlarımıza gösterdikleri sabır ve iş birliğinden dolayı şükranlarımı ifade ediyorum" dedi.'10 KAMU BİNASININ YIKIMINI GERÇEKLEŞTİRDİK'Son yıllarda yaşanılan afetlerin köyleri ve mahalleleri etkilediğini ifade eden Bakan Kurum ise, "Özellikle Doğu Karadeniz, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgelerin başında geliyor. Şiddetli yağışlar nedeniyle tüm ilçelerimiz bu afetlerden etkileniyor. 1 yıl öncesine baktığımızda yaşanan afetlerden dolayı şehirlerimiz hem altyapı hem de üstyapı bakımından ciddi etkilendi. Ama büyük devletler ve milletler, böyle zor zamanlarda belli oluyor. Giresun'un yaralarını hızlı sarmak için çalışıyoruz. Projelerimizi hazırladık ve hayata geçirmeye de başladık. 320 bina acil, ağır ve yıkık bina sayısı, 636 da bağımsız bölümden oluşuyor. 10 kamu binasının yıkımını gerçekleştirdik, bu 10 kamu binasını da yaparak hızlı bir şekilde şehirlerimize kazandıracağız. Altyapıya ilişkin gerekli tüm eksiklikler giderildi. Artık kalıcı imalatlara başladık. Dereli, Doğankent ve köylerimizde toplam 612 bağımsız bölümden oluşan projemizi tamamladık. Dün Dereli'deki projemizin ihalesini gerçekleştirdik. Dereli ve Doğankent'teki konutları hazırladık. Yöresel mimariye uygun yatay mimari esaslı projemizi hızlı bir şekilde inşa edip, vatandaşımızı daha güvenli konutlara taşıyacağız" diye konuştu.'AMACIMIZ DAHA GÜZEL VE GÜVENLİ GİRESUN İNŞA ETMEK'

Bölgedeki proje tutarının 436 milyon TL olduğunu kaydeden Bakan Kurum, "25 bin metrekarelik Dereli merkez diyebileceğimiz bir alanımız var. Bu alan, iklim değişikliği sebebiyle yaşanan seller, heyelan ve sel ihtimali olan alanlara ilişkin çok örnek bir dönüşüm olacak. 25 bin metrekarelik alanın önünde konutlarımız olacak. Arka tarafta ise ticari faaliyetlerimizin devam edeceği bir proje yapıyoruz. Dere kotunun üstünde, herhangi bir selde vatandaşımıza ve şehre zarar vermeyecek proje hazırladı. Yine kamu binalarını, 5 bin metrekarelik bir alanda yapacağız. Dere kesitine baktığımızda yeni deremiz yükselecek. Tüm sel sebebiyle devam eden projelerimizin yaklaşık tutarı 436 milyon liradır. Hedefimiz önümüzdeki yılın 6'ncı ayına kadar yeni Dereli ve Doğankent'i bitirmektir. Amacımız; daha güzel ve güvenli Giresun inşa etmektir" diyerek sözlerini tamamladı.


Süleyman Soylu, Giresun, Dereli, Sel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 16:48 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Selin izleri silinen Dereli böyle olacak (2) - Son Dakika

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