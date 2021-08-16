KÖPRÜNÜN 5 SAATTE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Sinop'un Ayancık ilçesinde, Karayolları ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımına başlanan köprünün ayakları, Milli Savunma Bakanlığı personelince yerleştiriliyor. Hafif alaşım köprünün kurulumunun yaklaşık 5 saatte bitirilmesi planlanırken, şu an kullanılan hasarlı köprü ile ilgili kararın da yapılacak çalışma sonrası verileceği belirtildi.