Son dakika haber! Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar (3) - Son Dakika

Giresun 'da, sel felaketi sonrası kayıp olarak aranan 2'si asker 6 kişiden 1'inin daha cansız bedenine arama- kurtarma ekiplerince Doğankent ilçesindeki dere yatağında ulaşıldı. Yapılan incelemede cansız bedenin, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'ye ait olduğu belirlendi. Selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 11'e yükselirken, 1'i asker 5 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

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