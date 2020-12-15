Son dakika haber... Selin vurduğu tarım alanlarında yaralar sarılıyor - Son Dakika

Son dakika haber... Selin vurduğu tarım alanlarında yaralar sarılıyor

15.12.2020 12:41
Son dakika haber... Selin vurduğu tarım alanlarında yaralar sarılıyor, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'da 4 gün aralıksız süren yağış nedeniyle kent genelinde hayat olumsuz etkilendi.

Antalya'da 4 gün aralıksız süren yağış nedeniyle kent genelinde hayat olumsuz etkilendi. Birçok açık ve kapalı tarım alanı su altında kalırken, ekili ürünler kullanılamaz hale geldi.  9 bin 530 dekar tarım alanının zarar gördüğü kentte yaralar sarılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı Antalya'da, 4 gün boyunca aralıksız süren yağış nedeniyle birçok noktada su baskını yaşandı. Evlerin ve işyerlerinin su altında kalarak büyük zarar gördüğü kent merkezine 24 saat içerisinde 161.5, Serik ilçesine ise 120.7 kilogram yağış düştü. Bu yağış miktarları 2020 yılında 24 saatte düşen en yüksek yağış miktarı oldu.Yağışın en çok zarar verdiği Serik'te dere yatakları taştı, birçok tarım alanı su altında kaldı. Hasadı yaklaşan özellikle çilek seraları sel suları nedeniyle tamamen çamura bulandı. Üreticiler, dönüm başına ortalama 10 bin lira zarar ederken, zararın boyutu ise suların tamamen çekilmesinin ardından yapılacak çalışma ile belirlenecek. Yağışın bugün etkisini yitirmesiyle birlikte üretim alanlarına gelen çiftçiler, yaralarını sarmaya başladı.9 BİN 530 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ Antalya Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ilk tespitlerine şiddetli yağışın Alanya, Manavgat, Serik, Aksu ve Gazipaşa ilçelerinde kapalı üretim alanlarında 3 bin dekar, açık üretim alanlarında ise 6 bin 530 dekar alanda zarara neden olduğunu açıkladı. Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise 96 üreticiye ait 1335 dekar örtü altı üretim alanının zarar gördüğü kaydedildi. Zararın en fazla Kadriye ve Çakallık mahallelerinde olduğu belirtilen açıklamada, 1095 dekar çilek, 110 dekar domates, 100 dekar biber, 30 dekar salatalık yetiştirilen alanın zarar gördüğü belirtildi.'FİYATLARA YANSIR'Üretici Muharrem Aksoy, domates, çilek ve biber üretimi yaptığı 80 dönüm alanın zarar gördüğünü anlattı. Derin drenajlar olmadığından dolayı seralarına sel suyunun girdiğini ifade eden Aksoy,  "En az 70 gün sonra yeniden üretim yapabilirim. 1 dönümde 10 bin lira zararım var çilekte. Biberde çok fazla zarar yok ama domates seralarında yüzde 20-30 verim kaybı oldu. Bu durum fiyatlara da yansır" dedi.'400 BİN LİRA ZARARIMIZ VAR'Çilek üreticisi Mehmet İçin ise 25 dönümlük çilek serasında haftalık 400 kasa çilek topladığını söyledi. Sel gelince çileklerin çamura bulandığını kaydeden İçin,  "Tahminen 400 bin liraya yakın zararımız. Bu çileklerin artık hiç biri kullanılmaz. Bu çilekleri toplayıp atıp, yeniden mahsul çıkarmak için toprağın kurumasını beklememiz lazım. Mart ayında tekrar ekim yapacağız" diye konuştu.'SADECE OTURUP İZLEDİM'9 dönüm arazide çilek ektiğini aktaran Zeynel Burun, "7 dönüm arazimiz tamamen su altında kaldı. Hava düzelince temizleme çalışmalarımıza başlayacağız. 15 gün ancak temizliği sürer, ardından bakımını yapacağız. 2 ay sonra tekrar mahsul almayı bekleyeceğiz. Yaklaşık 150 bin lira zararımız var. Suyu gören ürünler 3 gün içerisinde tamamen çürüyor. 2 gündür uyku uyuyamadık, sürekli seramıza gelip gidiyoruz. İlk geldiğimizde sera sular içerisindeydi. Sadece oturup izledim" dedi.

Yağışın en çok etkilediği yerlerden Kadriye Mahallesi'nin muhtarı Süleyman Çalışkan ise akarsu yatakları doğru şekilde tahliye yapmadığı için sel baskınlarının olduğunu söyledi.


Antalya, Tarım, Çilek, Sel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Selin vurduğu tarım alanlarında yaralar sarılıyor - Son Dakika


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