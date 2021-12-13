Son dakika haber! Selma Argon Ersoy dedesi Mehmet Akif'i anlatacak - Son Dakika

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, dedesi Mehmet Akif Ersoy'u Samsunlulara anlatacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hareketi kapsamında Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy "Dedem Mehmet Akif" konulu söyleşiye katılarak Samsunlularla buluşacak.

Selma Argon, söyleşinin ardından kitaplarını imzalayacak.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ömer İdris Akdin, Mehmet Akif Ersoy'un, fikirleri ve eserleriyle topluma rehber olmuş bir değer olduğunu vurguladı.

Akdin, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde 15 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek programa tüm Samsunluları davet etti.