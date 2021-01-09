Son dakika haber: Seltaş Tersanesi'nden bir ilk

Yalova Altınova Tersane Bölgesinde kurulu bulunan Seltaş Tersanesi, Türkiye'de ilk kez çelik-beton birleşimi ile hibrid olarak inşa ettiği yüzer havuzu tamamlayarak faaliyete hazır hale getirdi.

Altınova'da kurulu bulunan Seltaş Tersanesi, panamax gemileri havuzlamaya imkan sağlayacak olan yeni yüzer havuzunu tamamladı. Seltaş Tersanesi tarafından tamir ve bakım faaliyetlerinde kullanılmak üzere inşa edilen yüzer havuz, 260 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde. 20 bin ton kaldırma kapasitesi bulunan havuz, 80 bin dwt (panamax) gemilerin Seltaş Tersanesi'nde havuzlanmasına imkan sağlayacak.

Türkiye'de inşa edilen ilk hibrid yüzer havuzun bir diğer yeniliği de deniz suyu devrelerinin HDPE borudan yapılmış olması. Full otomasyon sistemleri ile donatılan yüzer havuzda 2 adet 15 ton ve 2 adet 5 ton olmak üzere 4 adet kreyn bulunuyor. Havuzun belgelendirme ve onayları İtalyan klas kuruluşu Rina tarafından gerçekleştirildi.

Güçlü pompa ve otomasyon sistemleri ile operasyon süreci minimum sürede tamamlayan havuzun Türkiye'nin gemi bakım-onarım kapasitesine ve istihdama önemli katkısı olması bekleniyor. - YALOVA