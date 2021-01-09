Son dakika haber: Seltaş Tersanesi'nden bir ilk - Son Dakika

Son dakika haber: Seltaş Tersanesi'nden bir ilk

09.01.2021 10:02
Son dakika haber: Seltaş Tersanesi'nden bir ilk, System.String[]

Son dakika haberine göre Yalova Altınova Tersane Bölgesinde kurulu bulunan Seltaş Tersanesi, Türkiye'de ilk kez çelik-beton birleşimi ile hibrid olarak inşa ettiği yüzer havuzu tamamlayarak faaliyete hazır hale getirdi.

Yalova Altınova Tersane Bölgesinde kurulu bulunan Seltaş Tersanesi, Türkiye'de ilk kez çelik-beton birleşimi ile hibrid olarak inşa ettiği yüzer havuzu tamamlayarak faaliyete hazır hale getirdi.

Altınova'da kurulu bulunan Seltaş Tersanesi, panamax gemileri havuzlamaya imkan sağlayacak olan yeni yüzer havuzunu tamamladı. Seltaş Tersanesi tarafından tamir ve bakım faaliyetlerinde kullanılmak üzere inşa edilen yüzer havuz, 260 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde. 20 bin ton kaldırma kapasitesi bulunan havuz, 80 bin dwt (panamax) gemilerin Seltaş Tersanesi'nde havuzlanmasına imkan sağlayacak.

Türkiye'de inşa edilen ilk hibrid yüzer havuzun bir diğer yeniliği de deniz suyu devrelerinin HDPE borudan yapılmış olması. Full otomasyon sistemleri ile donatılan yüzer havuzda 2 adet 15 ton ve 2 adet 5 ton olmak üzere 4 adet kreyn bulunuyor. Havuzun belgelendirme ve onayları İtalyan klas kuruluşu Rina tarafından gerçekleştirildi.

Güçlü pompa ve otomasyon sistemleri ile operasyon süreci minimum sürede tamamlayan havuzun Türkiye'nin gemi bakım-onarım kapasitesine ve istihdama önemli katkısı olması bekleniyor. - YALOVA

Son dakika haber: Seltaş Tersanesi'nden bir ilk
Son dakika haber: Seltaş Tersanesi'nden bir ilk
Son dakika haber: Seltaş Tersanesi'nden bir ilk

Türkiye, Yalova, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Seltaş Tersanesi'nden bir ilk - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti Kırmızı Oda 17. bölümüyle ekrana geldi! Kumru'nun acı dolu hikayesi diziye damga vurdu Çukur'un 111. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı! Nejat İşler diziye geri dönüyor Twitter hesabı kalıcı olarak askıya alınan Trump'tan sert sözler: Bizi susturamayacaksınız Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı İrem Derici'nin itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü: Ben de aldattım Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs vakalarında en çok ve en az düşüş yaşanan ilçeleri paylaştı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs vakalarında en çok ve en az düşüş yaşanan ilçeleri paylaştı         
09:42
Yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi Yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi         
09:23
"Gizemli Yol'a" giren araçlar kendi kendine yokuş yukarı çıkıyor         
08:37
Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf, feci şekilde can verdi Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf, feci şekilde can verdi         
07:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 3 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 3 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
06:38
MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz         
23:32
Elon Musk'ın Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı         
22:54
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu         
22:08
Demet Özdemir, yeni sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte ilk defa fotoğraf paylaştı Demet Özdemir, yeni sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte ilk defa fotoğraf paylaştı         
20:40
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
18:27
Son Dakika: VK ve YouTube'un ardından TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacak Son Dakika: VK ve YouTube'un ardından TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacak         
17:52
Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili         
17:09
Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır yorumu Müge Anlı'yı küplere bindirdi Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır yorumu Müge Anlı'yı küplere bindirdi         
15:41
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın "Esrarengiz fare" dediği canlı ortaya çıktı         
13:41
Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'i yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'i yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı         
13:06
Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü         
11:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 10:12:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Seltaş Tersanesi'nden bir ilk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei