Son dakika haber... Şemdinli'de şehit olan askerin ailesine acı haber verildi - GAZİANTEP - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşüp şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın'ın Gaziantep'teki ailesine acı haber ulaştırıldı.
Askeri yetkililer, şehit Çıkın'ın merkez Şehinbey ilçesi Beybahçe Mahallesi'ndeki evine giderek, anne Safiye ve baba Ahmet Çıkın'a acı haberi verdi.
Aileyi, askeri yetkililer ve yakınları teskin etti.
Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 23:46 - Kaynak: AA
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