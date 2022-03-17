Semira Arslan'ın ölümüyle ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Semira Arslan'ın ölümüyle ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi

17.03.2022 18:41

Semira Arslan'ın ölümüyle ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi Hatay'da, 2017 yılında kaybolan ve ceseti, 2019'da su kuyusunda bulunan Semira Arslan'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Semira Arslan'ın ölümüyle ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi

HATAY - Hatay'da, 2017 yılında kaybolan ve ceseti, 2019'da su kuyusunda bulunan Semira Arslan'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Semira Arslan'ın ölümüyle ilgili Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Başsavcılığın talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan genç kızın akrabası olan Retip A., Abdurezzak A.ve eşi Halime A, ve Semira ile gönül ilişkisi olduğu tespit edilen Selim Ç. Altınözü Adliyesine sevk edilirken Suriye uyruklu Hasan E.A. Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Semira Arslan'ın ölümüyle ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi
Semira Arslan'ın ölümüyle ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi
Semira Arslan'ın ölümüyle ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi

YORUMLAR
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Kaybolduktan 2 yıl sonra cansız bedeni bulunan Semira'nın ölümüyle ilgili 1 kişi adliyeye sevk edildi (2) Kaybolduktan 2 yıl sonra cansız bedeni bulunan Semira'nın ölümüyle ilgili 1 kişi adliyeye sevk edildi (2) Semira Arslan'ın kocası Adliyeye sevk edildi Semira Arslan'ın kocası Adliyeye sevk edildi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Semira Arslan'ın ölümüyle ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Semira Arslan'ın ölümüyle ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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