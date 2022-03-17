Semira Arslan'ın ölümüyle ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Semira Arslan'ın ölümüyle ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi

HATAY - Hatay'da, 2017 yılında kaybolan ve ceseti, 2019'da su kuyusunda bulunan Semira Arslan'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Semira Arslan'ın ölümüyle ilgili Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Başsavcılığın talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan genç kızın akrabası olan Retip A., Abdurezzak A.ve eşi Halime A, ve Semira ile gönül ilişkisi olduğu tespit edilen Selim Ç. Altınözü Adliyesine sevk edilirken Suriye uyruklu Hasan E.A. Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.