Son dakika haber | Serdar Gökhan Esen: "Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum"
Son dakika habere göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aldığı karar ile 2020-2021 sezonunda Kayseri'yi Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde temsil etmeye kazanan Esen Makina Belsinspor'da büyük sevinç yaşanıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aldığı karar ile 2020-2021 sezonunda Kayseri'yi Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde temsil etmeye kazanan Esen Makina Belsinspor'da büyük sevinç yaşanıyor.
Pandemi nedeniyle sonlandırılan ligler sonrası alınan karar ile bir üst lige çıkmaya hak kazanan Esen Makina Belsinspor, tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek. Esen Makina Belsinspor Kulüp Başkanı Serdar Gökhan Esen, "Beklediğimiz haberi almanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Başta ASKF Başkanımız Musa Soykarcı'ya emekleri için şükranlarımı sunuyorum. Bize maddi ve manevi destek olan sponsorumuz Mustafa Ildır'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Esen Makina Belsinspor olarak Bölgesel Amatör Ligde iyi bir kadr ile mücadele edeceğiz. Bu kulvarda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 14:15
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Son dakika haber | Serdar Gökhan Esen: 'Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum' - Son Dakika Spor
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 21 can kaybı, 1256 yeni vaka tespit edildi Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, "Ramo"nun çekimlerinde kaza geçirdi Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına saat kısıtlaması getirildi Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: Oruç Reis'e en küçük müdahale olursa gereğini yaparız Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı CHP'de hareket başlatan Muharrem İnce'den Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt: Hükümsüzdür Tek başına yaşayan yaşlı adamdan 2 aydır haber alamayan akrabası, evine gidince cansız bedenle karşılaştı İki gündür kayıp bir kişiyi, arkadaşı 10 bin lira için öldürdükten sonra gömdüğü ortaya çıktı Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu