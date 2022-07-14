Son dakika haber... Serdivan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Serdivan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

14.07.2022 16:12
Son dakika haber... Serdivan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberler: Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden O.A. yönetimindeki 61 AV 927 plakalı otomobil ile aynı yöne giden H.K. idaresindeki 54 TL 899 plakalı otomobil, Beşköprü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobillerdeki kadın yolcular H.K. ve E.A, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

YORUMLAR
500
Son dakika yerel: Artvin'de Dut Pestili Zamanı Son dakika yerel: Artvin'de Dut Pestili Zamanı Srebrenitsa soykırımının kurbanları Sakarya'da anıldı Srebrenitsa soykırımının kurbanları Sakarya'da anıldı
Kaynak: AA

Serdivan, İstanbul, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Serdivan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:09 Paul Pogba'nın "Nusret tarzı" videosu sosyal medyayı salladı! Paylaşıma beğeni yağdı
15:35 Psikolojisi bozuk olan asker, hava değişimi iznine geldiği evde babasını öldürdü, annesi ile kardeşini yaraladı
15:31 İmamoğlu protesto edildi! Saraçhane'de bulunan İBB binasının önüne "İstanbul'a hoş geldin" yazılı pankart asıldı
15:30 Nez kendini kaybetti, cinsel ilişkiye girdiği yerleri açıkladı! "Ben kıskanç bir kadın değilim, açık ilişki yaşamak istiyorum"
15:22 Cinayet şüphelisi Tokatspor Başkanı, Nazmi Arıkanı öldürdü mü? Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı
15:14 İskeçe Müftüsü Ahmet Mete vefat etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan eşini aradı
14:49 Şef Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef'te "Hayır" oyu kullandığı yarışmacıya iş teklifi
14:35 Manchester United kasanın ağzını açtı! Frenkie De Jong için dudak uçuklatan bedel
14:03 Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahaya çıkıyor! İşte THY EuroLeague'de ilk hafta programı...
13:43 Aleyna Tilki'yi koruyan Nez Demet Akalın'a ateş püskürdü: Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 16:19:09. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Serdivan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement