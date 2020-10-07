Son dakika haber... Serebral palsi hastası çocuklara atlı terapi etkinliği - Son Dakika

Son dakika haber... Serebral palsi hastası çocuklara atlı terapi etkinliği

07.10.2020 11:48

Son dakika haberleri... Serebral palsi hastası çocuklara atlı terapi etkinliği Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Serebral Palsi Farkındalık Gününde özel çocukları yalnız bırakmadı ve onları eğlenceli bir etkinlikte buluşturdu Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Serebral Palsi Farkındalık Gününde özel çocukları...

Serebral palsi hastası çocuklara atlı terapi etkinliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Serebral Palsi Farkındalık Gününde özel çocukları yalnız bırakmadı ve onları eğlenceli bir etkinlikte buluşturdu

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Serebral Palsi Farkındalık Gününde özel çocukları yalnız bırakmadı ve onları eğlenceli bir etkinlikte buluşturdu. Ata binen, seramik boyayan 5 serebral palsi hastası çocuk, özel ve eğlenceli bir gün yaşadı.

Kapadokya Ranch Güzel Atlar ve Binicilik Kulübünde at binme etkinliğinde bir araya gelen serebral palsili çocuklar, eğlenceli bir gün geçirdi. Kas iskelet sistemi hastalığı olan serebral palsi (beyin felci) hastalığı olan çocuklar hem akranlarıyla sosyalleşti hem de temiz havanın tadını çıkardı. Dünya Serebral Palsi Farkındalık Gününde, merkez Toroslar ilçesi Gözne yolu üzerinde yer alan binicilik kulübünde hayatlarında ilk kez ata binen çocuklar hem eğlendi hem de özgüvenlerini artırıcı bir deneyim yaşadı. Etkinliğe katılan aileler filizlenme, büyüme ve yaşamın yenilenmesi anlamına gelen, aynı zamanda serebral palsinin rengi olan yeşil kıyafetler giyerek hastalığın önemine dikkat çekti.

At binme etkinliğinden sonra yorulan çocuklar dinlendikten sonra pasta üfledi. İnce motor becerileri yaşıtlarına göre daha zayıf olan çocuklar, Büyükşehir Belediyesinin seramik öğretmeni eşliğinde seramik vazoları yeşile boyadı ve çiçek dikti.

"Serebral palsili çocuklarımızın her zaman yanındayız"

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde fizyoterapist olarak görev yapan Bilge Yıldırım, "At binmek çocuklar için çok önemli. Hem sosyalleşmelerini hem hayvanlarla etkileşimin artmasını sağlıyor hem de iletişimlerini güçlendiriyor. Serebral palsili çocuklarımızın ince motorları zayıf olduğu için seramik öğretmenimizle birlikte el sanatları etkinliği yapıyorlar. Serebral palsili çocuklarımızın her zaman yanındayız. Etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

"Hastalığın önlenebilirliğinin üzerinde durmak gerekiyor"

Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Çetin Okuyaz ise serebral palsiyi kas ve eklemleri önemli ölçüde etkileyen ve zihinsel geriliğe neden olabilen bir sinir sistemi hastalığı olarak tanımladı. Serebral palsi hastalığının nedenlerini gebelik öncesi, gebelik dönemi, doğum sırasında ve doğum sonrası oluşan nedenler olarak sınıflandıran Prof. Dr. Okuyaz, nedenleri bilmenin hastalığı önlemede çok önemli olduğunu ifade etti. Okuyaz, şöyle devam etti:

"Önlenebilirliğinin üzerinde durmak gerekiyor, çünkü serebral palsi bir ömür boyu hem çocuğu hem aileyi hem de tüm toplumu etkileyen bir hastalık. İyi bir gebelik bakımı sağlanırsa çocuğun anne karnında daha sağlıklı büyümesi, gelişmesi yani bebeğin daha sağlıklı olması sağlanabilir. Zamanında ve düzgün bir doğum yapılabilirse bebek sağlıklı bir ortamda doğar ve gerekirse yeni doğan bakım ünitesine alınırsa serebral palsi önlenebilir, azaltılabilir. İlk 4-6 ay arasındaki dokunuşlar, konuşma, çevrenin zenginleştirilmesi, fizyoterapist yaklaşımlarıyla çocuklar çok daha iyi hale getirilebilir, çünkü bebek kendi beynini yeniden onarma kabiliyetine sahiptir. Hem erken müdahale merkezlerinin çoğalması hem de serebral palsi bakımında fizyoterapistlerin, fizik tedavi uzmanlarının, çocuk nöroloji uzmanlarının çoğalması ile hastalığın azaltılması, önlenmesi mümkün olacaktır."

Aileler de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Son dakika haber... Serebral palsi hastası çocuklara atlı terapi etkinliği
Son dakika haber... Serebral palsi hastası çocuklara atlı terapi etkinliği
Son dakika haber... Serebral palsi hastası çocuklara atlı terapi etkinliği
Son dakika haber... Serebral palsi hastası çocuklara atlı terapi etkinliği

Büyükşehir Belediyesi, Serebral Palsili, Gebelik, Seramik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Serebral palsi hastası çocuklara atlı terapi etkinliği - Son Dakika

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