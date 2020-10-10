TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 Serik Belediyespor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Serik Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Furkan Bakan xx, Burak Gültek xx, Ahmet Bingöl xx
Sivas Belediyespor: Necati Yılmaz xx, Uğur Bulut xx, Muhsin Polat x, Ali Say xx (Burak Aydın dk. 88 ?), Mustafa Aydın xx (Hüseyin Tokmak dk. 70 x), Emre Şahin x, Abdullah Halman x (Uğur Mustafa Türk dk. 70 x), Mehmet Fatih Ayık xxx, Cumhur Yılmaztürk x (Şeyhmus Abdulkadir Aksu dk. 87 ?), Şevki Çınar xx (Muhammet Mustafa Gundak dk. 45 x), Fatih Çolak xx
Serik Belediyespor: İbrahim Demir xx, Atakan Cangöz xx, Mahsun Çapkan x (Bahadır Çiloğlu dk. 68 x), Murat Gürbüzerol x (Gökay Eser dk. 10 x), Sinan Kalaycı xxx, Yusuf Onur Arıkan xx, Sinan Özkan xx (Erkan Şahin dk. 68 x), Abdulsamet Burak x, Cenk Kaplan xx, Sefa Narin x (Yusuf Çelik dk. 89 ?), Emre Bekir xx (Mustafa Çınar dk. 89 ?)
Sarı kartlar: Ali Say, Cumhur Yılmaztürk, Abdullah Halman, Muhsin Polat (Sivas Belediyespor), Abdulsamet Burak, Atakan Cangöz (Serik Belediyespor) - SİVAS
- Kaynak: İHA
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