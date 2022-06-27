Şatırlı Mahallesi'nde yoldan geçenler sulama kanalı kenarındaki 07 ACR 233 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti.

Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Serik'te bir kişi aracında ölü bulundu - Son Dakika

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