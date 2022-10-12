SERİK'TE OTLUK YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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SERİK'TE OTLUK YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

12.10.2022 16:02

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile ev ve seralara ulaşmadan söndürüldü.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile ev ve seralara ulaşmadan söndürüldü.

Belkıs Mahallesi Küçükbelkıs mezarlık mevkisinde bulunan otluk alanda saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Birimi'ne ait 3 itfaiye, 1 su tankeri ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 1 arazözün müdahale ettiği yangın yakında bulunan ev ve seralara ulaşmadan 1 saatte söndürüldü. Yangında 5 dönüm otluk alan yanarak zarar gördü.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SERİK'TE OTLUK YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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