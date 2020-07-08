Son dakika haber! Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Son dakika güncel haberine göre KONYA'nın Çumra ilçesinde Arif Pullu'nun (51), serinlemek için girdiği Apa Baraj Gölü'nde cansız bedenine ulaşıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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