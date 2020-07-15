Son dakika haber! Serinlemek için girdiği denizde boğuldu - Son Dakika

Son dakika haber! Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
Gelen son dakika haberine göre İZMİR'in Çeşme ilçesinde Şahin Kaşık, serinlemek için girdiği denizde boğuldu.
İZMİR'in Çeşme ilçesinde Şahin Kaşık, serinlemek için girdiği denizde boğuldu.
Olay, Çeşme ilçesi Altınkum mevkiinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Şahin Kaşık, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Vatandaşlar yardıma koşarak Kaşık'ı denizden çıkarttı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Şahin Kaşık, kurtarılamadı. Kaşık'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 07:43 Kaynak: DHA
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