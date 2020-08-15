Kars'ta serinlemek için suya giren iki çocuk, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Suda kaybolan iki çocuk için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgilere göre, Kars'ın Cumhuriyet köyünde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Kars Çayı'na giren Ömercan D. (16) ve Ozan G. (14) akıntıya kapılarak suda kayboldu. Ömercan D. ve Ozan G.'nin kaybolduğunu gören arkadaşları durumu AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, iki çocuğun bulunması arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Öte yandan olay yerine gelen iki çocuğun aileleri sinir krizi geçirirken, AFAD ekipleri, Kars Çayı'nda çocukların en son görüldüğü noktada botla arama çalışmalarına devam ediyor. - KARS