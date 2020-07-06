Son dakika haber: SESOB Başkanı Beşir Köksal: "Kahveci esnafımız mağdur" - Son Dakika

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, kahvehanelerin açılmasına rağmen oyun oynanmaması nedeniyle mağduriyetlerin devam ettiğini belirtti.

Köksal, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 16 Mart'ta kapanan ve genelge doğrultusunda kısmi olarak açılan kahvehanelerde esnafların mağduriyetinin devam ettiğine dikkati çekti.

Salgın nedeniyle birçok sektörde olduğu gibi kahvehanelerin de 3 ayı aşkın süre dükkanlarına kilit vurduğunu anımsatan Köksal, şunları kaydetti:

"Bu süreçte esnafımız ve yanlarında çalışanlar çok mağdur oldu. Ülke genelinde vakaların azalmaya başlamasıyla birçok sektörde faaliyetler tekrar başladı. Esnaflarımız dükkanlarını açtı. 1 Haziran itibarıyla da kahvehanelerimiz açıldı. Pandemi sürecinde kapalı olan kahvehanelerimiz normalleşme süreci ile açıldı ama oyun oynanmaması nedeniyle artık dayanacak güçleri kalmadı. Çay satarak maliyetini çıkarmaya çalışan esnafımız, biran önce kahvehanelerin de normale dönmesini bekliyor."

Köksal, kahvehanelerde esnafın kurallara uyduğunu, tüm önlemlerini aldığını, dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.