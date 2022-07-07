Son dakika haber: Sevgi evlerinde kalan çocuklar polislerle yapılan etkinlikte eğlenceli zaman geçirdi - Son Dakika
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Son dakika haber: Sevgi evlerinde kalan çocuklar polislerle yapılan etkinlikte eğlenceli zaman geçirdi

07.07.2022 12:08
Son dakika haber: Sevgi evlerinde kalan çocuklar polislerle yapılan etkinlikte eğlenceli zaman geçirdi

Bir son dakika haberine göre Sinop'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki sevgi evlerinde kalan çocuklara yönelik "Polisimizi tanıyalım" etkinliği düzenlendi.

Sinop'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki sevgi evlerinde kalan çocuklara yönelik "Polisimizi tanıyalım" etkinliği düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesince gerçekleştirilen programda polisler, oluşturulan parkta çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Çocuklara bilgilendirici broşür de dağıtan ekipler, ardından onların sorularını yanıtladı. Eğitimin ardından polisler, çocuklarla ip atlama ve halat çekme gibi oyunlar oynadı.

Polisler, voleybol da oynadıkları çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Etkinliğe katılan İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve eşi Arzu Çetiner de çocuklarla sohbet ederek, talep ve isteklerini dinledi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çocuk, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Sevgi evlerinde kalan çocuklar polislerle yapılan etkinlikte eğlenceli zaman geçirdi - Son Dakika

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