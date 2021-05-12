Küçükçekmece'de kız arkadaşı Yağmur Önüt'ü, iddiaya göre şakalaşırken pompalı av tüfeğiyle boynundan vurarak öldürdüğü belirtilen üniversitesi öğrencisi Egemen Vardar'a 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay, sanığın 'olası kastla öldürme' suçundan cezalandırılması gerektiğini bildirirken, genç kızın ailesinin avukatı Esin Yeşilırmak, "Sanık karardan sonra hemen tahliye edildi, dört yıldır dışarıda dolaşıyor. Yargıtay'ın kaza değil demesi önemli bir gelişme" diyerek, Egemen Vardar'ın tutuklanması ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması gerektiğini söyledi. Önüt'ün annesi Sevgi Gülseren ise, katilin serbest olduğunu belirterek, "Yarın bayram ve katili ailesiyle bayram kutlarken benim boynum yavruma karşı yine eğik olacak. Çünkü onun için adaleti sağlayamadım. Sağlayıp sağlayamayacağımı da artık bilmiyorum" şeklinde konuştu.

BİLİRKİŞİ RAPORU DAVANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

İddianameye göre; 19 Nisan 2016'da sanık Egemen Vardar, halasının evine kız arkadaşı Yağmur Önüt ile gitti. Ancak Küçükçekmece'deki evde, av tüfeğiyle şakalaştıkları sırada tüfek ateş aldı. Boynundan vurulan Yağmur hayatını kaybetti.

Egemen Vardar hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 9 yıl hapis istemiyle Küçükçekmece Adliyesi'nde dava açıldı. Dosyaya giren bilirkişi raporu ise, davanın seyrini değiştirdi. Raporda av tüfeğinin hiçbir arızasının bulunmadığı, sanığın yakın mesafeden hedef alarak maktule ateş ettiği belirtildi. Bilirkişi raporunda saçmaların toplu olarak hiç dağılmadan maktulun boyun bölgesine isabet ettiği,madeni para boyutunda bir delik açıldığı da vurgulandı. Bunun üzerine dosya, sanığın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle görevsizlik kararıyla Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme yargılama sonunda, 31 Ocak 2017 günü, sanık Egemen Vardar'ı "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Yağmur Önüt'ün ailesi, karara itiraz etti.

YARGITAY "OLASI KASIT" DEDİ

Yargıtay 12. Ceza Dairesi bozma ilamında, ölen ile herhangi bir husumet tespit edilemeyen sanığın olay günü uzunluğu 330 cm ve genişliği 243 cm olan odada eline pompalı tüfeği aldığı, ilk olarak halasına, sonra boşluğa ve son olarak da ölene doğrulttuğu vurgulandı. Sanığın boş olduğunu düşündüğü tüfeğin boş olup olmadığını tam olarak tespit etmeden ve eli tetikteyken silahın patladığı, sanığın karşısında bulunan ve aralarında 2 metrelik mesafe olan ölene isabet ederek, tek atışla husulü mümkün av tüfeği saçma tanesi toplu giriş yarası saptandığı, ölenin av saçma tanesi yaralanmasına bağlı gelişen iç kanama sonucu öldüğü kaydedildi. Kararda, "Yaklaşık 2 metre mesafeden gerçekleştirilen atışın, bitişik atış mesafesi dışından ve toplu atış mesafesinden yapılmış olduğu, kendisi dahil üç kişinin bulunduğu küçük ebatlı bir odada elinde bulundurduğu, av tüfeğiyle oynarken tam karşısında bulunan ölene doğrultan ve bu sırada eli de tetikte bulunan sanığın, tüfeğin ateş alabileceğini ve ölüm neticesinin gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen öngördüğü neticenin gerçekleşmemesi için çaba sarfetmediği ve dolayısıyla kabullenip kayıtsız kaldığı, ölüm neticesinden olası kastla sorumlu tutulması gerektiği, bu suretle sanığın olası kastla öldürme suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, suç vasfında yanılgıya düşülerek bilinçli taksirle öldürme suçundan mahkumiyetine karar verildiği" ifadeleri yer aldı.

Yargıtay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi'nin, ailenin istinaf başvurusunu reddetmesine ilişkin kararı bozarak yerel mahkemeye gönderdi. Davanın yeniden görülmesine, 9 Eylül'de başlanacak.