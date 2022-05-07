Son dakika haber! Sevgilisini öldürüp cezaevine girdi; tahliye oldu, bu kez de kocasını öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haber! Sevgilisini öldürüp cezaevine girdi; tahliye oldu, bu kez de kocasını öldürdü

07.05.2022 12:27
Son dakika haber! Sevgilisini öldürüp cezaevine girdi; tahliye oldu, bu kez de kocasını öldürdü

Edinilen son dakika gelişmesine göre AYDIN'ın Efeler ilçesinde Emel B. (26), şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Doğukan B.'yi (28) kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde Emel B. (26), şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Doğukan B.'yi (28) kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Emel B.'nin 5 yıl önce de sevgilisi Tolga Arslan'ı da bıçaklayarak öldürdüğü, 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra pandemi nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Orta Mahalle 209 Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik yaşayan Emel B. ile 2 yıllık eşi Doğukan B, arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emel B., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Doğukan B.'yi kalbinden dört bıçak darbesiyle yaraladı. Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Doğukan B., ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doğukan B., bugün saat 05.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Emel B. gözaltına alınırken, olayda kullandığı bıçağa da el konuldu.DAHA ÖNCE DE SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Emel B.'nin 16 Nisan 2017 tarihinde de çalıştığı Kurtuluş Mahallesi'ndeki barın işletmecisi olan sevgilisi Tolga Arslan'ı (27) sırt ve kolundan bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi. Yargılandığı davada 15 yıl hapis cezası alan Emel B.'nin 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra pandemi nedeniyle 2 yıl önce tahliye edildiği, bu süreçte tanıştığı Doğukan B. ile evlendiği bildirildi.


Son dakika haber! Sevgilisini öldürüp cezaevine girdi; tahliye oldu, bu kez de kocasını öldürdü
Son dakika haber! Sevgilisini öldürüp cezaevine girdi; tahliye oldu, bu kez de kocasını öldürdü
Son dakika haber! Sevgilisini öldürüp cezaevine girdi; tahliye oldu, bu kez de kocasını öldürdü
Son dakika haber! Sevgilisini öldürüp cezaevine girdi; tahliye oldu, bu kez de kocasını öldürdü
Son dakika haber! Sevgilisini öldürüp cezaevine girdi; tahliye oldu, bu kez de kocasını öldürdü
Son dakika haber! Sevgilisini öldürüp cezaevine girdi; tahliye oldu, bu kez de kocasını öldürdü
Son dakika haber! Sevgilisini öldürüp cezaevine girdi; tahliye oldu, bu kez de kocasını öldürdü
Son dakika haber! Sevgilisini öldürüp cezaevine girdi; tahliye oldu, bu kez de kocasını öldürdü
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TARTIŞTIĞI KOCASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ TARTIŞTIĞI KOCASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ Karısı tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti Karısı tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti

Tolga Arslan, Doğukan, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Sevgilisini öldürüp cezaevine girdi; tahliye oldu, bu kez de kocasını öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Sevgilisini öldürüp cezaevine girdi; tahliye oldu, bu kez de kocasını öldürdü - Son Dakika
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