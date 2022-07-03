Son dakika haber... Sevginur'u vuran polis eşin cezasında 'beylik tabancası' artırımı

ANKARA'da annesinin evine gitmek istemesi nedeniyle tartıştığı 18 günlük eşi anestezi teknikeri Sevginur Aktaş'ı (22) beylik tabancasıyla ateş ederek ağır yaralayıp, intihara kalkıştığını ileri süren polis memuru Müslüm Aktaş'a (27) verilen toplam 31 yıl hapis cezası, istinaf tarafından sanığın beylik tabancasıyla suçu işlediği gerekçesiyle 3'te 1 oranında artırılarak 37 yıl 4 aya çıkarıldı.

Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri Sevginur Aktaş, 13 Eylül 2020'de, Keçiören ilçesindeki evinde tabancayla başından vurulmuş bulundu. Ağır yaralı Aktaş, hastaneye kaldırıldı. Eşinin intihar ettiğini öne süren polis memuru Müslüm Aktaş ise tutuklandı. Sevginur Aktaş, yoğun bakımdan çıktıktan sonra polise verdiği ifadesinde intihar etmediğini, eşinin kendisini vurduğunu söyledi. Beyninin hasar görmesi nedeniyle yürüyemeyen ve görme sorunu yaşayan Aktaş, tedavisi tamamlandıktan sonra tekerlekli sandalye ile taburcu oldu. Hakkında açılan dava kapsamında Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Müslüm Aktaş'a 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 yıl, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıl olmak üzere toplam 31 yıl hapis cezası verildi.