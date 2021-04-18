Şeyda öğretmen anaokullarını gezerek çocuklara hikayeler anlatıyor - Son Dakika

Kayseri'de anaokulu öğretmeni Şeyda Gürsoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde gönüllü olarak yüz yüze eğitimin devam ettiği okulları gezip hikayeler anlatarak, öğrencilerin keyifli zaman geçirmesine yardımcı oluyor.

Gürsoy, çocuk gelişiminin yanı sıra salgın sürecinde "performans hikaye anlatıcı" eğitimi de alarak öğrencilere hikayeler anlatmaya karar verdi.

Eğitimin ardından gönüllü olarak birçok okula giden ve öğrencilerle bir araya gelen Gürsoy, yerli ve yabancı yazarların hikayelerini anlatarak çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor.

Gürsoy, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde dışarıya çıkamayan iki kızına hikayeler anlatarak bu etkinliğe başladığını söyledi.

Zamanla kendi okulundaki öğrencilere de hikaye anlatmaya başladığını ifade eden Gürsoy, "Pandemi sürecinde, neden bunu diğer okullardaki öğrencilere de yapmıyorum, diyerek, okullara misafir olmaya başladım. Hikaye ve masallarımı yaş gruplarına göre anlatıyorum. 4-6 yaş grubuna farklı hikayeler anlatıyorum." dedi.

Gürsoy, bu etkinlikleri çevrim içi programlarla da yaptığını, günlük yaşamdan kıssadan hisselerin olduğu bol resimli hikayeleri anlattığını belirtti.

Hikaye anlatımından sonra o karakterleri resmettiklerini anlatan Gürsoy, bu konuda eğitimlerine de devam ettiğini dile getirdi.

"Çocuklara hikaye anlatırken ses tonumda değişiklik yapmıyorum." diyen Gürsoy, beden dilinin anlatımlarında daha önemli olduğunu aktardı.

Etkinliklerinden ücret almıyor

Yaptığı işten ücret almadığını gönüllülük esası ile bu çalışmayı yürüttüğünü anlatan Gürsoy, "Çocuklar sürece dahil oluyorlar, aktif durumda oldukları için öğrenmeye başlıyorlar. Dil gelişimi açısından da bilmedikleri kelimelerin anlamını soruyorlar. Öğrenmek istiyorlar. Kitapların arasına onların öğrenebileceği kelimeler de koyuyorum." diye konuştu.

Gürsoy'un, etkinliği gerçekleştirdiği okullardan Bünyan Anaokulunda idareci Gözde Gökçen, hikayeleri öğrencilerin dikkatle dinlediğini ve çocukların değişimi sevdiğini söyledi.

Hikaye dinlemenin çocukların hoşuna gittiğini belirten Gökçen, bu tür etkinliklerin artması gerektiğini ifade etti.