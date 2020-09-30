Son dakika... Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümüyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika... Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümüyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı

Son dakika gündem haberine göre ATAŞEHİR'de Şeyda Yılmaz'ın şüpheli bir şekilde ölümüyle ilgili olarak yeni görüntü ortaya çıktı.

Son dakika... Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümüyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı, System.String[]

ATAŞEHİR'de Şeyda Yılmaz'ın şüpheli bir şekilde ölümüyle ilgili olarak yeni görüntü ortaya çıktı. Şeyda Yılmaz'ın bulunduğu rezidanstan bir kişinin çıkarak taksiye bindiği görüldü. Taksiye binen kişinin M.A.D.'nın arkadaşı olduğu öğrenilirken, bu kişinin gelen bir telefon nedeniyle yeniden rezidansa döndüğü öğrenildi.

Ataşehir'de 8. kattan düşerek ölen Şeyda Yılmaz'ın ölümünün şüpheli bulunmuş, arkadaşı M.A.D. isimli arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olaydan önce rezidanstan bir kişinin çıkarak taksiye bindiği, taksiye binen kişinin M.A.D.'nın arkadaşı olduğu bu kişinin gelen bir telefon nedeniyle yeniden rezidansa döndüğü öğrenildi.

TAKSİCİ KONUŞTUO kişinin taksisine bindiği Selçuk Bozdağ olayla ilgili olarak şunları söyledi: "Bir yolcu geldi Şerifaliye gideceğiz dedi. Yolda giderken  tam evinin oraya yaklaştığımızda bir telefon geldi. Arkadaş hemen panikledi haberi alınca. Ofisteki arkadaşı aramış. 'Bayan arkadaş kendini aşağıya atmış hemen geri dönmemiz gerekiyor acil' dedi. Hemen apar topar geri gedik. Güvenliğin rengi atmış panik olmuş. 'Hayırdır ne oldu?' diye sorduğumda 'Bayanın biri kendi aşağıya atmış' dedi. Polisler bizi yaklaştırmadı zaten, ambulans geldi." diye konuştu.


Son dakika... Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümüyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı
Son dakika... Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümüyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı
Son dakika... Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümüyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı
Son dakika... Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümüyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 14:36 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümüyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı - Son Dakika

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