Son dakika haberi | Muğla'da iki evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Muğla'da iki evde çıkan yangın söndürüldü

25.03.2022 11:34
Son dakika haberi | Muğla'da iki evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Fethiye'ye bağlı Foça Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 3 katlı evin yatak odasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

Seydikemer'e bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde de 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Son dakika haberi | Muğla'da iki evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi | Muğla'da iki evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi | Muğla'da iki evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi | Muğla'da iki evde çıkan yangın söndürüldü

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Metruk evde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberleri... Metruk evde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi | Çekmeköy'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi | Çekmeköy'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Muğla'da iki evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Psikolog Esra Ezmeci'ye sorulan soru şaşkınlık yarattı: Görümcemle ilişkimi gören oğlum, aramıza katılmak istiyor
11:52 Jilet ve şırınga kullanmıştı! Çocuğuna çamaşır suyu enjekte etmişti! Cani anne 20 yıl hapis yatacak
11:47 Geçen yıl, "kartelleşme" suçundan toplam 2.7 milyar lira ceza verilmişti! Zincir marketlere ikinci bir soruşturma daha açıldı
11:43 Her şeyin arkasında Ronaldo varmış! Penaltı esnasında Burak Yılmaz'a olay hareket
11:38 Açlık sınırı açıklandı: Asgari ücretten 1485 TL fazla! Yoksulluk sınırı: 11 bin 611 TL
11:31 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz rahatsız oldu, Seren Serengil'e mesaj attı
11:22 Babasının annesini boğmak üzere olduğunu görünce, bıçakla saldırdı! 15 yılla yargılanıyor
11:19 Eski AK Partili vekilden, Erdoğan'ın toplantılarına sert eleştiri: Külliye'de olması da, X-Ray ile aranmamız da yanlıştı!
11:14 Haftanın son gününde dolar, sabit seyrini sürdürüyor: 14,82 TL
11:10 Kadirov açıkladı: Mariupol yönetim binasını ele geçirdik! Kentte kaçış ve zorla sınırdışı edilmeler yaşanıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 12:01:54. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Muğla'da iki evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement