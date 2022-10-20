Son dakika haber | Seydikemer'de otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Seydikemer'de otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

20.10.2022 22:24
Son dakika haber | Seydikemer'de otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Seydikemer ilçesi Fethiye- Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.C. (52) idaresindeki 07 VU 259 plakalı otomobil, Fethiye- Antalya Karayolu Sarıyer mevkiinde, kendi şeridinde seyreden A.C. (40) idaresindeki 63 AAS 714 plakalı otobüse sollamak isterken çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü R.C.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan ve araçta sıkışan I.C. (44) ise itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı I.C. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazada otobüste kimsenin yaralanmadığı belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Seydikemer, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Seydikemer'de otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Seydikemer'de otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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