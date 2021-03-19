Son dakika haber! Seydişehir'de ev yangını söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haber! Seydişehir'de ev yangını söndürüldü
19.03.2021 19:17
Son dakika haber... Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gökçehüyük Mahallesi'nde Osman Çabuk'a ait tek katlı evin çatısından dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, evin çatısı kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine gelen Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
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