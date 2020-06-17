Son dakika haber! Seydişehir'de mahalle bekçilerine

Seydişehir'de görev yapan 30 çarşı ve mahalle bekçisine, hizmet içi eğitim verildi.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 81 il ve ilçelerinde bekçilerine yönelik hazırlanan "geliştirme eğitim"leri Seydişehir'de de İlçe Emniyet Müdür Vekili Kasım Özdemir tarafından verildi.

Özdemir, göreve başlayan bekçilere, insan hakları, davranış ilkeleri, etkili iletişim, durdurma ve kimlik sorma, yoklama ve zor kullanma, halkla ilişkiler, silah kullanma konularında eğitim verildiğini bildirdi.

Özdemir, eğitimde, atama ve adaylık süreçleri, özlük hakları, görev, yetki ve sorumlulukları hakkında da bilgi verilen bekçilerin eğitimin ardından sınava tabi tutulduğunu bildirdi.