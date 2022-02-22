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Son dakika haber! Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Cingöz, diyaliz hastalarının taleplerini dinledi - Son Dakika

Son dakika haber! Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Cingöz, diyaliz hastalarının taleplerini dinledi

22.02.2022 11:21
Son dakika haber! Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Cingöz, diyaliz hastalarının taleplerini dinledi

Son dakika haberler: Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Havva Turaç Cingöz, hastanede tedavi görmekte olan diyaliz hastaları ile biraya gelerek sohbet etti.

Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Havva Turaç Cingöz, hastanede tedavi görmekte olan diyaliz hastaları ile biraya gelerek sohbet etti.

Başhekim Yardımcısı Yunus Açıkgöz, Hastane Müdürü Abdullah Ağılcı ile birlikte diyaliz ünitesinde tedavi gören hastaları dinleyen Başhekim Cingöz, hastalarla tek tek ilgilendi durumları hakkında bilgi aldı.

Diyetisyenler, psikologlar, hastane çalışanları ve diyaliz hastaları katıldığı değerlendirme toplantısında hastaların sağlık durumları, aldıkları hizmetler, talep ve önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Başhekim Cingöz, hastanede tedavi gören diyaliz hastalarıyla kendilerine sunulan sağlık hizmetleri ve tedavilerine yönelik düşünceleri konusunda sohbet ettiklerini söyledi.

Seydişehir Devlet Hastanesinde 11 diyaliz cihazı ile haftanın 6 günü ile 45 hastaya hizmet verdiklerini ifade eden Cingöz, "Diyaliz bölümümüzle bölgenin diyaliz hastaları için önem arz eden önemli bir merkez konumundayız. Diyaliz ünitesinde, tedavi gören hastaların sağlığı konusunda elimizden geldiğince titiz davranıyor ve hijyen konusunda gereken önlemleri alıyoruz." dedi.

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Son dakika haber! Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Cingöz, diyaliz hastalarının taleplerini dinledi Son dakika haber! Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Cingöz, diyaliz hastalarının taleplerini dinledi Son dakika haber | Kuzusunun bacağı kırıldı, devlet hastanesine götürdü, ilgi odağı oldu Son dakika haber | Kuzusunun bacağı kırıldı, devlet hastanesine götürdü, ilgi odağı oldu

Devlet Hastanesi, Hastane, Diyaliz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Cingöz, diyaliz hastalarının taleplerini dinledi - Son Dakika


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