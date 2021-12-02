Son dakika haber! Seyir halinde alev alan TIR'ı yanmaktan polis kurtardı - Son Dakika

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, İpekyolu'nda seyir halinde olan TIR, alev aldı. Polislerin durumu fark edip TIR'ı durdurmasıyla yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi İpekyolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, Irak yönüne doğru seyir halindeyken alev aldı. O sırada yoldan geçen polis ekibi durumu fark edip, sürücüyü uyararak TIR'ı durdurdu. Polisler, yangın söndürme tüpleri ile müdahale ederek TIR'ı yanmaktan son anda kurtardı. TIR'ın motor kısmında çıkan yangının elektrik kontağından kaynaklandığı öğrenildi. Yangında TIR'ın motor kısmındaki elektrik tesisatı zarar gördü. TIR, tamir için çekici yardımıyla sanayi bölgesine götürüldü. Aracının yanmaktan kurtulmasına sevinen sürücü ise polis ekiplerine teşekkür etti.